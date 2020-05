Coronavirus: Fontana, in Lombardia finiti test sierologici su personale medico, contagiato il 10 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo finito or ora i test sierologici su tutto il personale medico e paramedico e la percentuale che si è infettata è vicina al 10 per cento, una percentuale assolutamente compatibile con chi deve trattare un virus di questa aggressività". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenendo alla trasmissione Zapping su Rai Radio 1, in merito alle infezioni del personale sanitario, da molti definite "diffuse". "Sono tutte cose non vere, la cosa imbarazzante in questo momento è che si parte da presupposti non fondati e che si ritengono un punto di partenza, si comincia la discussione dicendo 'questa è la verità'", ha commentato Fontana. (Rem)