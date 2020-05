Coronavirus: Consiglio comunale di Milano approva odg per istituzione garante salute anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno del capogruppo di Milano in Comune Basilio Rizzo, definito il “primo passo per l’istituzione di un vero proprio ufficio del garante della salute”. Il testo - a cui centrodestra ha votato contro - muove dalla situazione nelle rsa cittadine, esprimendo anche il cordoglio dell’Aula per le vittime e ringraziando gli operatori delle diverse strutture “per l’impegno, la dedizione e lo spirito di solidarietà civica con cui coralmente hanno operato per tentare di fronteggiare al meglio la difficile situazione di questi mesi”. L’odg quindi “invita il sindaco e la giunta a creare da subito una specifica struttura, nell’ambito dell’assessorato al Welfare, che sovrintenda in modo organico e integrato a tutte le tematiche legate alla condizione degli anziani nella nostra città. Primo passo per l’istituzione di un vero e proprio ufficio del garante della salute, il benessere e la dignità delle persone anziane”. “A tale garante - prosegue il testo - andranno assicurate funzioni ampie e riconoscibili, nonché poteri ispettivi e di controllo sulle strutture che erogano servizi sanitari e socio-assistenziali. Ove fosse necessario il Comune si confronterà con la Regione per il raggiungimento di accordi e protocolli, al fine di consentire al sindaco di poter esercitare davvero il compito di tutela della salute dei cittadini assegnatogli dalla legge”. In particolare per quanto riguarda il Pio Albergo Trivulzio, il testo “vista la dichiarata impossibilità di svolgere un ruolo significativo” tramite i rappresentanti del Comune e richiamato “il valore simbolico, ma anche oggettivo e sostanziale della struttura per la città”, invita il sindaco “ad assumere entro il mese di giugno, anche alla luce di quanto emergerà dalle diverse indagini in corso, ogni atto volto a tutelare il buon funzionamento, gli ospiti, le famiglie coinvolte, il personale e la reputazione del Pat, non limitandosi ad intervenire sugli attuali gestori ma mettendo in discussione anche il modello gestionale”. (segue) (Rem)