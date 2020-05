Coronavirus: Consiglio comunale di Milano approva odg per istituzione garante salute anziani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la seduta dedicata alla situazione nelle rsa, il Consiglio comunale ha approvato anche un odg a prima firma Marzia Pontone (Alleanza Civica per Milano) che invita sindaco e giunta “ad avviare un tavolo di confronto tra le rsa cittadine, che, in prospettiva futura, avvii un ripensamento complessivo dell’attuale modello di assistenza durante la terza età, in modo da permettere alle persone anziane di permanere il più a lungo possibile nelle proprie case in modo degno e autonomo”, per esempio promuovendo co-housing e condomini protetti. Il testo, tra le altre cose, chiede alla giunta di attivarsi perché Regione Lombardia potenzi “le azioni di contenimento del contagio Covid-19 nelle rsa cittadine, a partire dallo screening con appositi tamponi di tutti gli ospiti e di tutto il personale sanitario della struttura”, “potenzi i servizi di telemedicina e implementi l’assistenza domiciliare integrata, anche, ad esempio, con l’introduzione della figura dell’infermiere di quartiere”. (Rem)