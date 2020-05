Coronavirus: Fontana su gestione emergenza, non vedo scelte diverse che avrebbero portato a risultati migliori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io personalmente non vedo scelte diverse che avrebbero portato a risultati migliori". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, rispondendo in diretta con il programma Zapping su Rai Radio 1 a chi gli chiedeva se non ci fossero stati errori nella gestione dell'emergenza sanitaria, visto che ancora oggi ci sono più positivi in Lombardia che in tutto il resto d'Italia. "Che ci siano stati degli errori, nessuno esclude che ci possano essere stati", ha detto il governatore lombardo, aggiungendo però che "il virus è stato scoperto grazie a una dottoressa di Codogno violando un protocollo, che diceva che il tampone poteva essere rivolto soltanto a chi era stato in Cina o che aveva rapporti con persone provenienti dalla Cina". "È un dato di fatto accertato che nel mese di gennaio, lo dice l'Avis non lo dico io, c'è tanta gente che ha donato il sangue e aveva già gli anticorpi al coronavirus. Vuol dire che nel mese di gennaio in regione Lombardia stava già girando", ha concluso Fontana.(Rem)