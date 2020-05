Germania: Lufthansa, governo entrerà con un sottosegretario e un membro della cancelleria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sottosegretario e un rappresentante della cancelleria tedesca: queste due figure, ancora da identificare, siederanno nel consiglio di vigilanza di Lufthansa una volta che il gruppo che controlla la compagnia aerea e il governo di Berlino avranno raggiunto un accordo sul pacchetto di salvataggio. Secondo quanto riferisce “Handelsblatt”, i nomi che circolano sono quelli di vari sottosegretari: quello delle Finanze, Jorg Kukies; il sottosegretario del ministero dell’Economia e dell’Energia, Ulrich Nussbaum; l’omologa al ministero del Lavoro e degli Affari sociali, Leonie Gebers; il sottosegretario del dicastero della Giustizia, Margaretha Sudhof; la collega del ministero dei Trasporti, Tamara Zieschang; mentre come rappresentante della cancelleria il nome riportato è quello di Lars-Hendrik Roller. Lo Stato tedesco si prepara quindi a una partecipazione a “tre livelli”, erogando fondi complessivi per 9 miliardi di euro: in primis sarà necessario un prestito garantito della banca statale KfW di oltre 3 miliardi di euro; in seconda istanza è prevista una partecipazione silenziosa e diretta del 20 per cento; e infine, in terza battuta, e un'obbligazione convertibile del 5 per cento più un'azione, che verrebbe scambiata in azioni soltanto se terzi tentassero di acquisire il gruppo.(Geb)