- In Lombardia riapriranno i centri tatuaggi e piercing. Lo precisa una 'faq' pubblicata sul sito della Regione. "In ragione dell'analogia tra tali attività e i centri estetici - si legge - i centri tatuaggi devono osservare scrupolosamente le linee guida riferite agli estetisti, previste dall'ordinanza n. 547 del 17 maggio 2020". (com)