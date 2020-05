Usa: Mnuchin, potrebbe essere necessario un altro stimolo economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Steven Mnuchin, ha dichiarato oggi che esiste una "forte probabilità" che sarà necessaria un altra legge di stimolo economico per il coronavirus. La considerazione arriva in un momento in cui sempre più Stati stanno riaprendo le proprie attività ma l'economia sta facendo fatica a stabilizzarsi. "Esamineremo attentamente le prossime settimane", ha detto Mnuchin al sito "The Hill durante un evento virtuale. "Penso che ci sia una forte probabilità che avremo bisogno di un altra legge, ma intanto abbiamo tremila miliardi che stiamo pompando nell'economia". "Faremo un passo indietro di alcune settimane e penseremo in modo molto chiaro come dobbiamo spendere più soldi e se dobbiamo farlo", ha aggiunto il segretario. I commenti di Mnuchin seguono quelli del consigliere economico della Casa Bianca Kevin Hassett, che ha dichiarato all'inizio di questa settimana che potrebbe non essere necessario un altro disegno di legge sul coronavirus.(Nys)