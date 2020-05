Coronavirus: Fontana, esterrefatto da continui violenti attacchi a Regione Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io sono abbastanza esterrefatto dalla serie di attacchi violenti che vengono rivolti quotidianamente nei confronti della Lombardia". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenendo alla trasmissione Zapping su Rai Radio 1. "Dato che è una cosa che si sta ripetendo da giorni e da settimane inizio a pensare che, oltre a una questione di carattere politico, ci possa essere anche qualcosa nei confronti di una regione che si è sempre evidenziata per la sua capacità di affrontare i problemi e risolverli, di essere all'avanguardia nell'innovazione e nella ricerca, ed è un sospetto che mi lascia veramente amareggiato", ha proseguito il governatore lombardo. A chi gli ha chiesto se questo "sentimento" avverso nei confronti della Lombardia alberghinella classe politica o nei cittadini, Fontana ha replicato: "Secondo me solo nella classe politica, ho la sensazione che da parte dei cittadini ci sia al contrario una grande solidarietà nei confronti di questa regione che ha dovuto affrontare la parte preponderante di questo imprevisto e violento contagio che ci ha stravolto la realtà, non in tutta la Regione ma in una parte definita, così come ha travolto con altrettanta violenza alcune province anche dell'Emilia Romagna". (Rem)