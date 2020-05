Libia: portavoce Lna, la tregua umanitaria è stata respinta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tregua unilaterale annunciata dal portavoce del generale Khalifa Haftar, Ahmed al Mismari, in vista della festa di fine Ramadan “è stata respinta” dalle forze del Governo di accordo nazionale (Gna) che “hanno continuato i loro attacchi”. Lo ha detto stasera lo stesso Al Mismari in conferenza stampa a Bengasi, il capoluogo della Cirenaica. "Stiamo combattendo contro il terrorismo, per la pace, per la sicurezza e per proteggere il nostro Paese dal collasso dopo l'intervento turco", ha detto il portavoce dell’Esercito nazionale libico (Lna). (Bel)