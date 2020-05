Coronavirus: Fontana, a Lodi Bergamo e Cremona come scosse telluriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il modello Lombardia della sanità sul territorio non ha potuto essere messo alla prova in questo caso". Lo ha dichiarato il governatore lombardo Attilio Fontana alla trasmissione Zapping su Rai Radio 1, rispondendo all'accusa che in Lombardia ci siano ottimi ospedali ma si sia persa di vista la medicina sul territorio. "Quando è esploso virus - ha proseguito il presidente della Regione Lombardia - in pochi giorni la gente arrivava a frotte in ospedale perché non respirava, quindi ammesso e non concesso che il nostro modello sul territorio funzioni o meno, non è certamente questa occasione che può dimostrare il suo cattivo o buon funzionamento, perché la gente si dimentica come si sono svolti i fatti". "Ho parlato con i medici degli ospedali Lodi, Bergamo e Cremona e mi hanno fatto questo esempio: 'È come quando ci sono delle scosse telluriche, arrivavano 50-60 persone che non riuscivano a respirare più, che dovevamo assistere immediatamente mettendoli in terapia sub-intensiva o intensiva'. Tutti questi quindi sono discorsi teorici", ha concluso Fontana. (Rem)