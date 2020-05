Scuola: Mattia (Pd Lazio), sperimentazione educazione outdoor per ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sperimentazione dell'outdoor education per recuperare il tempo perduto e riorganizzare la ripartenza delle scuole. Lo afferma la presidente della commissione Istruzione e diritto allo studio del consiglio regionale del Lazio, Eleonora Mattia (Pd), a margine del tavolo permanente sulla scuola. "L'emergenza Covid-19 ha creato un gap educazionale importante in tutte le fasce scolari, ma, nel caso dei più piccoli, ci troviamo di fronte a una serie di problemi più complessi, soprattutto per la fascia 0-3, quella delle bambine e dei bambini che sono stati privati della socialità fondamentale per la crescita e l'apprendimento - sostiene in una nota Mattia -. Le audizioni di oggi, in commissione, che hanno coinvolto tutti i corpi intermedi della scuola, associazioni di genitori e di educatori, sono state unanime sulla necessità di sperimentazione, con linee guida precise sulla sicurezza, di nuovi modelli educativi in grado di traghettare studenti e corpo docente verso la ripresa della didattica in aula a settembre, a maggior ragione se ancora condizionata dalle misure per il contenimento del contagio. La sperimentazione dell'outdoor education, modello di educazione sperimentale già inserito nella legge in approvazione sullo 0-6, può diventare - prosegue Mattia - un'esperienza preziosa per recuperare il tempo che bambine e bambini hanno perso con la costrizione in casa, dove i genitori si sono improvvisati tutor e insegnanti, ma senza riuscire a sostituirsi, scontrandosi con una quotidianità piena di problemi difficili da gestire sul fronte della conciliazione casa-lavoro". (segue) (Com)