Scuola: Mattia (Pd Lazio), sperimentazione educazione outdoor per ripartenza (2)

- "La sperimentazione dell'outdoor education può rappresentare lo strumento ideale per riscaldare i motori in vista della ripresa della didattica tradizionale - continua la consigliera regionale del Pd nel Lazio Eleonora Mattia -, ma per trarne davvero un'esperienza utile sono necessari sin da subito la formazione del personale, una mappatura degli spazi disponibili, una progettazione degli spazi esterni che rispetti i parametri di sicurezza. Ringrazio tutti i soggetti che sono intervenuti e l'assessore Troncarelli per gli importanti contributi, dando vita a un momento di confronto concreto per la soluzione dei problemi contingenti e per la pianificazione di nuovi strumenti educativi che serviranno ai nostri figli e alle nostre famiglie. La scuola oggi ci chiede di muoverci su un sistema educativo integrato - indoor, outdoor e digitale - in grado di interpretare le nuove esigenze e, più in generale, di scommettere con determinazione e competenza sul futuro", conclude Mattia. (Com)