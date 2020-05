Usa: Mnuchin non testimonierà al comitato di revisione dello stimolo economico della Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Steven Mnuchin, non si impegnerà a testimoniare davanti al comitato per il coronavirus della Camera dei rappresentanti. Lo rivela in un'intervista al sito "The Hill". Mnuchin dovrebbe testimoniare all'interno di un processo di revisione e monitoraggio dei quasi tremila miliardi di dollari pompati nell'economia americana come stimolo dal governo. "Dirò di aver testimoniato questa settimana al comitato bancario del Senato" insieme al presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha spiegato Mnuchin, dicendo che "è stato istituito un comitato di sorveglianza specifico composto da repubblicani e democratici... Non sono proprio sicuro del perché la Camera deve istituire un altro comitato ". "Ci sono altri comitati che hanno una giurisdizione specifica dove il presidente Powell e io testimonieremo prima", ha aggiunto. (Nys)