- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, informa che "oggi è arrivato il via libera al piano 'ombrello'" con cui la Commissione europea "autorizza le Regioni e le Province autonome a utilizzare aiuti di Stato per 9 miliardi a sostegno delle aziende e dell'economia". Su Twitter Boccia quindi ringrazia il ministro degli Affari europei, Enzo Amendola, "per il lavoro fatto a Bruxelles". (Rin)