Roma: Pd, su progetto parco in Municipio VII vince linea nuove proposte

- "Tutto da rifare per il parco di via del Calice: con una nota di stasera di Roma Capitale emergono chiare le perplessità sulla contestata progettazione avviata dal Municipio VII". E' quanto si legge in una nota della sezione del Pd di Capannelle. "Questo ha portato lo stesso Municipio a riaprire la progettazione su tutta la linea e a chiedere nuove proposte alla cittadinanza, sia a quella che ha partecipato al referendum, sia a quella più numerosa che ha raccolto oltre 500 firme per avanzare un progetto alternativo, sia a chi non si è sentito di esprimersi in un contesto referendario - continua la nota -. La Lozzi torna indietro. Vince la politica e la linea del confronto da sempre sostenuta apertamente dal Partito democratico: aprire alla partecipazione con la cittadinanza e costruire un progetto di riqualificazione che tenga conto delle esigenze di tutti. Dagli anziani ai giovani, dalle famiglie ai bambini fino alle persone con disabilita'. Era quello che volevamo. No a progetti calati dall'alto. Sì alla riqualificazione con il contributo di tutti", conclude la nota. (Com)