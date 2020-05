Brasile: coronavirus, l'81 per cento di bar e ristoranti che hanno cercato credito non l'hanno ottenuto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio della pandemia di coronavirus, il governo ha annunciato una linea di credito di emergenza rivolta alle piccole e medie imprese da utilizzare per pagare gli stipendi dei dipendenti, e una linea del credito presso la banca statale Caixa Economica Federal rivolto a singoli microimprenditori e microimprese per ottenere capitale circolante. "Siamo fiduciosi che dopo la frustrazione sperimentata finora le cose possano cambiare. L'aspettativa è che ciò che è andato storto possa servire da lezione in modo che il governo possa far si che il credito sia disponibile", ha sottolineato. La ricerca dell'Abrasel ha dimostrato che il 78 per cento delle aziende del settore ha avuto bisogno di rinegoziare il contratto di locazione e il 62 per cento sta lottando per trovare la liquidità necessaria per ricostituire le scorte per poter riaprire appena possibile. Questo perché, secondo il sondaggio, per il 64 per cento delle aziende del settore, le vendite sono diminuite di oltre il 75 per cento rispetto al periodo precedente alla pandemia. (segue) (Brb)