Uruguay: Lacalle Pou non esclude dichiarare Hezbollah come organizzazione terrorista

- Il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha affermato che non esclude la possibilità in un prossimo futuro che il suo governo dichiari l'organizzazione sciita libanese Hezbollah come organizzazione terrorista. Il capo dello Stato lo ha affermato, segnala il portale della comunità ebrea "Semanario Jai", nel contesto di una teleconferenza con rappresentanti del Comitato ebraico-americano. "Alcuni mesi fa a una domanda su questa questione avevo risposto che l'Uruguay rispetta la lista delle Nazioni Unite e che non ha una propria lista", ha dichiarato Lacalle Pou. "Successivamente ho letto le ragioni di diversi paesi della regione che hanno elaborato una lista propria e gli argomenti addotti mi sono sembrati solidi, per cui considero la possibilità di cambiare opinione", ha aggiunto. (segue) (Urm)