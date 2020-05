Ostia: Bordoni (Lega), degrado e abbandono del territorio, Ama intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Degrado e abbandono del territorio a Ostia dove il parcheggio e i collegamenti pedonali con la stazione Lido-Centro, lato via dei Galeoni, sono ridotti in pessime condizioni con cumuli di immondizia che lambiscono l'area antistante la passerella pedonale". Lo afferma, in una nota, il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "All'uscita della stazione Lido-Cento la condizione è quella di una discarica a cielo aperto. Ostia, in questo momento, ha bisogno di un rilancio sotto ogni aspetto ma la fotografia che si evince dall'attuale abbandono mostra una realtà ben diversa - aggiunge Bordoni -. Ho raccolto diverse segnalazioni dei cittadini in questa zona che lamentano una situazione non più sostenibile per il Litorale Romano. Non è accettabile che un accesso al Lido di Ostia sia completamente alla mercé dell'incuria che lo ha reso inservibile come dimostrano le varie foto sottoposte alla mia attenzione. Mi auguro - conclude Bordoni - si intervenga tempestivamente con misure adeguate di recupero ambientale e pulizia".(Com)