La soluzione Lufthansa può essere giusta per Alitalia? Antonio Divietri (Anpac) ne parla a "Nova"

- Le varie compagnie aeree, sia Alitalia sia le low cost, hanno iniziato a riprogrammare voli con partenza e destinazione Italia per l’estate. Alitalia riprenderà i voli passeggeri anche per New York dal 2 giugno. Ma Ryanair finora ha negato la possibilità di garantire il distanziamento fisico dei passeggeri così come prevede, unica in Europa, la legislazione italiana. "Soltanto Enac può decidere se è possibile atterrare e decollare in Italia senza il distanziamento previsto per legge", precisa però il presidente dell’Associazione nazionale professionale aviazione civile (Anpac), Antonio Divietri ad "Agenzia Nova". Riguardo la rinazionalizzazione della compagnia di bandiera, secondo il rappresentante dei piloti italiani, non c’è una reale fretta di arrivare a un piano industriale di rilancio. "Non è il momento di fare presto, è il momento di fare bene e il tempo c’è perché è irrealistico pensare che il mercato riparta prima del 2021 e probabilmente anche più avanti", sostiene Divietri. "Bisogna ridisegnare la flotta, il network e le alleanze e farlo in questo momento, nella sua tragicità, è favorevole per Alitalia, avendo il mercato subito un crollo generalizzato del 90 per cento, il che rende semplice fare operazioni altrimenti difficili da realizzare", argomenta.E spiega poi che per Anpac la madre di tutte le operazioni di rilancio della compagnia di bandiera è il rinnovo della sua flotta. A questo proposito il suggerimento è netto: "Si deve avere una flotta con aerei di vari modelli ma di un unico marchio. Attualmente Alitalia vola con macchine di tre diversi marchi e questa sciocchezza impone duplicazioni di costi e perdita di tempo. Avere modelli di un unico marchio fa una differenza enorme e non solo in termini di potere contrattuale con il fabbricante, la casa produttrice, ma anche per evitare una moltiplicazione dei costi per pezzi di ricambio, tecnici manutentori specializzati sui vari turni di lavoro, costi di addestramento dei piloti".Il numero degli aeromobili, attualmente circa 90, secondo le analisi dell’Anpac non dovrebbe cambiare molto. "Per risollevare Alitalia bisogna puntare sulle rotte più profittevoli - spiega Divietri - che sono quelle internazionali, e 90 macchine è il minimo sindacale per fare profitto. Per essere considerato un hub, un aeroporto deve ospitare almeno 25 aerei internazionali di lungo raggio e questo è il motivo per cui Malpensa non potrà mai ambire ad esserlo. Si deve ragionare su Fiumicino, dove possono dormire 25 aerei a lungo raggio, e altri quattro o cinque a Malpensa. Quindi pensiamo a una flotta di una trentina di Airbus che si intersechi con il traffico di una rete di 60 o 70 aerei di medio raggio, dismettendo i Boeing 777, e acquisendo modelli nuovi, molto più confortevoli per i passeggeri, che consumano meno carburante e sono di più agevole riparazione".Lufthansa e l’investimento per centinaia di miliardi di euro messo in campo dal governo di Berlino, per Divietri, non può essere un modello per Alitalia "per il semplice fatto che è irraggiungibile ma anche perché il contesto è profondamente diverso, a cominciare dal regime normativo che c’è in Germania dove nel diritto fallimentare i creditori diventano automaticamente azionisti". Per le dimensioni di Alitalia il minimo sindacale di ricapitalizzazione per far partire una newco, nelle valutazioni di Anpac, sarebbe stato un miliardo e mezzo di euro, ragione per cui secondo Divietri "tre miliardi vanno benissimo, al netto delle esposizioni debitorie". Quanto a Lufthansa, secondo il leader dei piloti, potrebbe essere il partner migliore per la nuova Alitalia. "In Germania gli hub di Francoforte e Monaco sono saturi, non possono assorbire altro traffico ed è impensabile la costruzione di nuove piste, pertanto l’Italia potrebbe essere utilizzata come hub secondario e ciò alimenterebbe i nostri voli internazionali. Un po' l’opposto di ciò che avveniva con i passeggeri Alitalia dirottati su Parigi per favorire Air France. Tutto questo - conclude - è però da prendere in esame in funzione di una stagione post Covid-19 che deve ancora vedere la luce". (Rin)