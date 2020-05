Decreto Imprese: Berardini (M5s), accesso a credito garantito al 100 per cento da Stato anche ad aziende già in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabio Berardini, deputato del Movimento cinque stelle, sottolinea che "in un momento di crisi di tale portata non possiamo permetterci di lasciare che le nostre aziende già in difficoltà debbano subire l’ulteriore contraccolpo determinato dall’emergenza sanitaria in atto. Il riferimento", continua il parlamentare in una nota, "è a beneficiari che presentano esposizioni debitorie alla stregua di crediti deteriorati. Ecco perché abbiamo appena approvato alla Camera un emendamento che dà la possibilità, anche a chi ha avuto problemi con le banche", conclude l'esponente del M5s, "di poter accedere al credito garantito". Berardini è il firmatario dell’emendamento inserito nella riformulazione approvata a Montecitorio.(Com)