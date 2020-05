Libia: Consiglio dei ministri approva decreto missioni, presente anche operazione Ue Irini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio dei ministri ha appena approvato il decreto missioni. Secondo quanto si apprende, nel decreto anche la missione dell'Unione europea EuNavFor Med "Irini", per attuare l’embargo delle Nazioni Unite e bloccare l’ingresso delle armi in Libia. Proprio questo pomeriggio il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha avuto una conversazione telefonica con il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo. Al centro del colloquio anche il dossier libico. Tra le altre missioni anche quella di assistenza medica in Sahel.(Res)