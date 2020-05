Libia: portavoce Lna, la Turchia ha fatto fallire tutti i tentativi di una soluzione pacifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intervento della Turchia in Libia ha fatto “fallire tutti i tentativi di raggiungere una soluzione politica pacifica alla crisi libica dal 2014 ad oggi”. Lo ha detto stasera lo stesso Al Mismari in conferenza stampa a Bengasi, il capoluogo della Cirenaica. “La Turchia sostiene le milizie di Tripoli a cui garantisce un flusso di armi e migliaia di mercenari”, ha detto il portavoce dell’Esercito nazionale libico (Lna), esprimendo “sorpresa per l'incapacità delle Nazioni Unite di condannare gli interventi turchi in Libia". Al Mismari ha dichiarato che “il Consiglio presidenziale (l'organo esecutivo di Tripoli nato con gli accordi di Skhirat del 2015) non è più un consiglio presidenziale e lo stesso vale per il Governo di accordo nazionale (nominato dal Consiglio presidenziale), che non ha ottenuto l'approvazione della Camera dei rappresentanti eletti dal popolo libico". (Bel)