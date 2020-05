Argentina: crisi del debito, Fmi ottimista su esito negoziato ristrutturazione con creditori privati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proroga della scadenza obbligherà l'Argentina ad affrontare l'ultimo tratto del negoziato in una situazione di default "selettivo", dato che il 22 maggio scadono i 30 giorni di grazia per il pagamento di 500 milioni di dollari di interessi del debito. Secondo indiscrezioni, Buenos Aires avrebbe ottenuto riscontri positivi con due dei tre principali gruppi di creditori, il "Gruppo Ad Hoc di obbligazionisti di titoli di scambio", con in testa i fondi di investimento Monarch e Bhk Capital, e il "Gruppo di obbligazionisti" integrato dai fondi Greylock, Gramercy e Fintech. Nella giornata di oggi sono emersi indizi di un avvicinamento anche con il "Gruppo Ad Hoc di obbligazionisti", composto dai fondi Blackrock e Fidelity. I principali acquirenti dell'ingente debito emesso durante il governo di Mauricio Macri tra il 2016 ed il 2017 avrebbero infatti sottoposto a Buenos Aires una seconda controfferta più vicina alla proposta argentina. (segue) (Abu)