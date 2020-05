Argentina: crisi del debito, Fmi ottimista su esito negoziato ristrutturazione con creditori privati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultima comunicazione ufficiale del governo argentino era stata diramata dopo la presentazione delle tre controfferte dei creditori, la settimana scorsa. "Il ministro dell'Economia, Martin Guzman sta analizzando le caratteristiche di queste proposte e le loro implicazioni sull'obiettivo di ristabilire la sostenibilità del debito estero", affermava una breve nota del ministero. Su un ammontare totale di 66,238 miliardi di dollari di debito, la proposta originale di Buenos Aires chiede ai creditori di accettare una moratoria di tre anni, un taglio del 62 per cento degli interessi, pari a 37,9 miliardi di dollari, e una riduzione del capitale dovuto del 5,4 per cento pari a 3,6 miliardi. In base ad una "clausola di azione collettiva" la proposta deve ottenere come minimo l'accettazione dell'85 per cento dei possessori di titoli emessi prima del 2016 e del 66,6 per cento dei possessori di titoli emessi dopo il 2016. (segue) (Abu)