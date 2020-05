Coronavirus: Rabaiotti, fino a 30/3 non è stato fornito nessun piano d'azione degno a rsa milanesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Fino alla fine di marzo le rsa milanesi non hanno ricevuto alcun protocollo da seguire da Ats o da Regione Lombardia. Lo ha denunciato l'assessore alle Politiche sociali e abitative del Comune di Milano, Gabriele Rabaiotti, durante il Consiglio comunale dedicato all'emergenza sanitaria nelle residenze per anziani. "Tutte le rsa indistintamente si sono trovate fortemente spiazzate nel momento in cui hanno incrociato questa pandemia. Sono luoghi delicati già di loro e sapevamo tutti, con diversi livelli di consapevolezza, che gli ospiti delle rsa sono particolarmente fragili e che questo virus risultava particolarmente aggressivo nei confronti delle persone anziane. Se questo era il quadro e lo avevamo minimamente chiaro, dobbiamo chiederci come mai le rsa siano state caricate di un peso aggiuntivo, che le ha esposte nei fatti a un dramma che poi si è verificato", ha detto Rabaiotti, riferendosi sia alla delibera regionale dell'8 marzo che consentiva i trasferimenti di pazienti Covid dagli ospedali alle rsa, sia al fatto che gli anziani ospiti positivi venissero rimandati nelle strutture dagli ospedali. "Fino al 30 marzo, per quasi un mese e mezzo si è proceduto non tanto con una sorta di auto-certificazione, ma con una sorta di auto-dichiarazione, fatta sulla base di un percorso che veniva in gran parte auto-organizzato e rispetto al quale Ats ha svolto un compito d'ufficio, finalizzato a una sorta di verifica di quanto raccontato e detto dai soggetti gestori", ha detto Rabaiotti, precisando che la sua "non vuole essere una critica, ma una considerazione su quanto è accaduto". "Fino al 30 marzo non è stata fornita quindi alle rsa, non solo le nostre, un piano d'azione degno di questo nome, che oggi definiremmo un protocollo, che avesse natura prescrittiva, obbligatoria e non discrezionale. Credo che in un momento di emergenza la dimensione prescrittiva abbia un peso e che quindi la mancanza di questa componente abbia rappresentato sicuramente un fattore che ha messo in grande difficoltà i gestori delle rsa", ha osservato Rabaiotti.