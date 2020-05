Coronavirus: Rabaiotti, fino a 30/3 non è stato fornito nessun piano d'azione degno a rsa milanesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A fronte di questa crescente complessità, abbiamo trasmesso il 7 aprile 2020 una nota firmata da me e dal direttore delle Politiche sociali e dell'area residenzialità indirizzata al presidente di Regione Lombardia, all'assessore al Welfare e al direttore di Ats, in cui non nascondevano una crescente preoccupazione per le rsa comunali e in generale per quelle del resto del territorio. Abbiamo auspicato la messa in atto di azioni di sistema, rendendoci disponibili ad affiancare Ats e Regione, per poter partecipare a un loro sforzo di coordinamento, chiedendo fossero anche effettuate verifiche in loco e sopralluoghi all'interno delle rsa. Si chiedeva anche di organizzare una verifica congiunta sull'andamento delle gestioni e su quanto stava accadendo, tanto sul piano socio-assistenziale, quanto sul piano sanitario. In data 10 aprile Ats ha risposto alla nostra nota, Regione non lo ha fatto", ha fatto sapere l'assessore. "In data 17 aprile abbiamo trasmesso un'ulteriore nota a Regione Lombardia e Ats per chiedere di voler provvedere e distribuire nelle rsa un numero di tamponi che potessero garantire il controllo non solo degli ospiti sospetti, ma di tutti gli ospiti delle rsa e di vigilare circa l'approvvigionamento del reagente nei laboratori di analisi, anche per fornire un forte e chiaro segnale alla cittadinanza rispetto alla volontà di fermare ogni focolaio di epidemia all'interno delle rsa. Ad oggi a questa lettera non è arrivato alcun riscontro, né da Regione, né da Ats", ha concluso Rabaiotti. (Rem)