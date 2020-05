Torino: Italia Viva, Appendino-bis? No grazie. Recapitare al M5s l'avviso di sfratto dalla città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Del tutto fuori luogo l'apertura di Appendino a una ricandidatura appoggiata da altre forze politiche. Torino merita molto di più di un movimento che l'ha portata a un declino devastante. Bisogna recapitare al M5s l'avviso di sfratto dalla città”. A dirlo sono l’onorevole Silvia Fregolent, il senatore Mauro Marino e il coordinatore torinese di Italia Viva, Davide Ricca. “Italia Viva non sosterrà mai un progetto politico di questo tipo. E anche le altre forze politiche dovrebbero prendere le distanze da chi, con un'attività amministrativa improntata all'improvvisazione, negli ultimi quattro anni ha danneggiato la città. Abbiamo perso opportunità importantissime, tra tutte le Olimpiadi, che oggi rappresenterebbero un volano per la ripartenza: è necessario che i Cinque Stelle tolgano il disturbo una volta per tutte". (Rpi)