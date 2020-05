Decreto Rilancio: Crimi, onoreremo impegno con Comuni zone rosse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, sottolinea in merito al decreto Rilancio che "tutti i Comuni delle zone rosse hanno diritto ad essere ristorati per i pesanti danni subiti. Occorre dunque incrementare il fondo loro destinato e ciò deve avvenire senza che venga tolto neppure un euro un alle provincie lombarde ed emiliane maggiormente colpite dall'emergenza Covid, le quali a loro volta hanno il diritto di ricevere il doveroso ristoro", spiega il viceministro all'Interno in una nota. "Lavoreremo in Parlamento affinché ciò avvenga: dobbiamo rispettare e onorare gli impegni presi", conclude Crimi.(Com)