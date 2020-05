La Cina riunisce il parlamento: tutti i temi dell'agenda politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si aprirà domani a Pechino l'Assemblea nazionale del popolo cinese (Npc), la più alta istituzione statale e l'unica camera legislativa della Repubblica popolare. L'appuntamento, che ha cadenza annuale e terminerà il 28 maggio, ha ufficialmente lo scopo di definire l'indirizzo politico ed economico del paese. Quest'anno, il governo centrale cinese dovrà fare i conti con gli effetti della pandemia di Covid-19 sulla sua stabilità economica e sociale e sui suoi obiettivi di politica internazionale. Uno degli appuntamenti più attesi dell'Npc è il discorso programmatico del premier Li Keqiang, che in apertura di seduta delineerà gli obiettivi economici e sociali per l'anno in corso. Li dovrà rivedere gli obiettivi di crescita, che prevedevano un aumento del Pil del 5,6 per cento quest'anno. L'economia cinese ha infatti subito una contrazione del 6,8 per cento nei primi tre mesi del 2020, la prima dal 1992, quando il paese ha iniziato a pubblicare dati trimestrali sul Pil. Secondo gli analisti, l'obiettivo di crescita del Pil di quest'anno dovrebbe rientrare tra il tre e il 3,5 per cento. Zhao Hai, ricercatore presso l'Accademia cinese delle scienze sociali, sostiene che, dato l'impatto della pandemia, è molto difficile prevedere il tasso di crescita finale dell'economia del paese.La necessità di mantenere la stabilità economica è un messaggio che lo stesso presidente Xi Jinping ha costantemente ripetuto nel corso degli ultimi mesi, quando si prospettavano gravissime ripercussioni sull'economia interna. Xi ha assicurato che la Cina raggiungerà i suoi obiettivi di crescita a lungo termine nonostante l'impatto della pandemia. "Quest'anno si prevede che le principali economie mondiali, come gli Stati Uniti e l'Unione europea (Ue) si contrarranno, mentre il contributo della Cina alla crescita economica globale supererà il 50 per cento nel 2020", ha dichiarato al Guan Tao, ex funzionario dell'Amministrazione statale per i cambi. La Cina ha più volte fatto sapere di perseguire una crescita di "alta qualità", volta al miglioramento degli standard di vita, piuttosto che una crescita ad alta velocità. Sebbene alcuni analisti sostengano che quella cinese sia più "resistente" di altre grandi economie mondiali come gli Stati Uniti e il Giappone, una crescita del Pil più lenta pone seri ostacoli al raggiungimento dell'obiettivo di raddoppiare il Pil del 2010 e pone il problema della stabilità sociale, che potrebbe vacillare a causa di un aumento della disoccupazione.In un suo intervento all'inizio dell'anno, il presidente Xi ha sottolineato che la Cina sta sostenendo "gli ultimi sforzi" per raggiungere l'obiettivo di eliminare la "povertà assoluta" entro il 2020. Il governo pare essere sulla buona strada poiché il numero di persone che vivono in condizioni di povertà è sceso a 5,51 milioni alla fine del 2019 da 98,99 milioni alla fine del 2012. Tuttavia,la pandemia di coronavirus ha gravemente influito anche sul tasso di disoccupazione, che potrebbe riportare molte persone in condizione di povertà. Un altro fondamentale aspetto dell'appuntamento dell'Npc di quest'anno sarà l'approvazione del primo Codice civile del paese. Con 1.260 articoli, si tratta del disegno di legge più complesso al vaglio dei delegati, l'unico ufficialmente denominato "codice". Il testo è considerato la costituzione civile della società moderna cinese. La revisione della bozza del progetto di legge sarà presentata domani all'Npc ed è composta da disposizioni generali e sei parti relative a proprietà, contratti, diritti della persona, matrimonio e famiglia, eredità e responsabilità civile. Fra le novità più importanti, la nascita del primo "codice per la privacy" per gli 1,4 miliardi di cittadini della Cina. Anche la sezione relativa al matrimonio e al diritto di famiglia ha ricevuto grande attenzione da tutte le parti sociali.L'imminente Npc avrà anche il compito di riflettere sulla risposta della Cina alla pandemia di Covid-19 nella fase iniziale e di formulare proposte per migliorare il sistema generale di risposta alle emergenze sanitarie. L'organo legislativo si troverà a lavorare sugli oltre 400 suggerimenti e proposte in merito alla prevenzione e il controllo delle epidemie avanzati sin dallo scoppio iniziale della pandemia dai deputati dell'Npc e da consulenti della Conferenza consultiva politica del popolo cinese (Cppcc), che hanno iniziato a riunirsi nella giornata di oggi. Attesa anche la discussione sulla bozza del bilancio della Difesa cinese per il 2020. Il bilancio per il 2019 è stato di 1.190 miliardi di yuan (oltre 167 miliardi di dollari), in crescita del 7,5 per cento rispetto al 2018. Dal 2016 la Cina ha mantenuto una crescita a una cifra nel suo bilancio annuale della difesa e quest'anno il trend potrebbe essere confermato a causa delle crescenti minacce alla difesa nazionale. Dall'inizio dell'anno, Washington ha ripetutamente inviato navi e aerei da guerra nel Mar Cinese Meridionale e nel Mar Cinese Orientale, rinvigorendo le aspirazioni indipendentiste di Taiwan.Proprio alla vigila dell'Npc, e in concomitanza con l'inizio per il secondo mandato della presidente di Taiwan, Tsai Ing-Wen, - il cui partito è fortemente sostenuto dall'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump - il dipartimento di Stato Usa ha approvato in via preliminare la vendita a Taipei di 18 siluri pesanti avanzati Mk-46 Mod6 e di forniture accessorie per un valore stimato di circa 180 milioni di dollari. "La relazione tra Cina e Stati Uniti è ora in un momento critico ed è essenziale che entrambe le parti insistano per evitare conflitti o scontri, impegnandosi nel rispetto reciproco e nella cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti", ha dichiarato oggi in conferenza stampa Zhang Yesui, ex ambasciatore cinese negli Stati Uniti e portavoce della terza sessione della 13ma Npc. Il governo centrale di Pechino mantiene una linea dura sull'applicazione del cosiddetto principio "della Cina unica", secondo cui "esiste una sola Cina al mondo e Taiwan è parte integrante del territorio cinese", respingendo ogni tentativo di interferenze nei cosiddetti "affari interni" da parte di paesi stranieri. Mentre Pechino considera Taiwan come una delle sue province, nelle ultime settimane il governo degli Stati Uniti è sceso in campo a fianco di Taipei appoggiando invano la richiesta dell'Isola di partecipare, in veste di osservatore, all'Assemblea mondiale della sanità (Wha) che si è tenuta nei giorni scorsi.In questo contesto si inserisce anche un disegno di legge sulla sicurezza nazionale definito su misura per Hong Kong e che il governo cinese presenterà all'Assemblea nazionale. Il disegno di legge dovrebbe vietare "le attività sovversive, le interferenze straniere e il terrorismo" nell'ex colonia britannica. Proprio oggi, il comitato nazionale del Cppcc ha ribadito il sostegno al sistema che regola i rapporti anche tra Pechino e i territori di Hong Kong e Macao. Le ex colonie europee sono tornate alla madrepatria cinese alla fine degli anni Novanta in base al principio "Un paese, due sistemi". Ma ad Hong Kong, in particolare, "il sistema politico è stato messo in discussione dalle proteste anti-democratiche innescate dalla proposta di legge sull'estradizione", ha affermato Wang Yang, presidente del Comitato nazionale della Cppcc. "Faremo pressione per la stabilità a lungo termine del principio 'Un paese, due sistemi' [...] e continueremo a sostenere il miglioramento e il sostegno dello stato di diritto", ha aggiunto. La nuova legge vieterebbe tutte le attività rivoluzionarie volte a rovesciare il governo centrale di Hong Kong e contrasterebbe le interferenze provenienti dall'esterno.Secondo quanto riferito da una fonte al quotidiano "South China Morning Post", il governo di Pechino ha concluso che è impossibile per il Consiglio legislativo (LegCo) della Regione amministrativa speciale approvare una legge sulla sicurezza nazionale dato il clima politico della città; proprio Hong Kong avrebbe chiesto all'Npc di intervenire e assumersi la responsabilità dell'intervento. La mossa susciterà probabilmente una forte opposizione a livello internazionale e ad Hong Kong, dove il clima sociale è già fortemente teso a causa delle rivolte che dallo scorso anno si sono susseguite contro il disegno di legge sull'estradizione proposto dall'amministrazione guidata dal capo esecutivo Carrie Lam. Le manifestazioni hanno subito una momentanea interruzione a causa del diffondersi della pandemia di coronavirus, ma l'approvazione del nuovo disegno di legge sulla sicurezza potrebbe aggiungersi ai malumori che stanno riemergendo in città a seguito dell'estensione delle misure di distanziamento sociale, considerate un modo per sedare eventuali proteste. (Res)