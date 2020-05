Decreto Imprese: Pd, recupero perdita civilistica bilanci 2020 altro grande risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio stampa del Partito democratico alla Camera sottolinea in una nota che "con il risultato importate di ieri che consente alle imprese di poter restituire i prestiti oltre i 10 anni e fino a 30, viene dato un forte aiuto alle imprese in termini di liquidità di cassa. Con l'emendamento di oggi - continua la nota - aiutiamo le aziende a chiudere i bilanci non in negativo, evitando di portare i libri in tribunale. Il testo approvato prevede che i costi fissi di gestione sostenuti dalle imprese possono essere capitalizzati ed ammortizzati sulla base del principio contabile Oic 24 per la valutazione delle immobilizzazioni immateriali nello stesso arco di tempo del finanziamento ottenuto con le garanzie dello Stato per gli interventi legati a Covid 19. Poi dal 2021 si riparte regolarmente. Con il doppio risultato allungamento tempi restituzione dei prestiti e con il recupero della perdita civilistica nei bilanci - conclude l'ufficio stampa del Pd a Montecitorio - abbiamo risposto alle molte richieste pervenute dal mondo dell'impresa".(Com)