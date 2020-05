Imprese: al Mise incontro sul sito Bekaer di Figline Valdarno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi, in videoconferenza, presso il ministero dello Sviluppo economico (Mise) il tavolo di monitoraggio sulla situazione produttiva e occupazionale dello stabilimento Bekaert di Figline Valdarno (Firenze). All’incontro - riferisce una nota del Mise - presieduto dai sottosegretari Alessandra Todde e Alessia Morani, hanno partecipato i rappresentanti dell'azienda, della regione Toscana, il sindaco della città metropolitana di Firenze, il sindaco del comune di Figline e Incisa Valdarno, l’advisor Sernet e i sindacati. Nel corso della riunione è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento del processo di reindustrializzazione del sito ed è stato illustrato il programma di continuità occupazionale relativo a 180 dipendenti di Bekaert. L'advisor ha comunicato che è in corso una due diligence tecnica da parte di un nuovo soggetto industriale seriamente interessato all’attività dell'azienda. Inoltre, sono ancora valide le opzioni già presentate durante gli scorsi mesi dall'azienda TraMe e dalla cooperativa costituita dai lavoratori. Da parte dell'azienda viene ribadita la volontà di ricevere, in tempi brevi, i piani industriali per poter valutare le diverse opzioni disponibili. (segue) (Com)