Imprese: al Mise incontro sul sito Bekaer di Figline Valdarno (2)

- "La salvaguardia dei livelli occupazionali e della continuità dell'attività industriale, con particolare attenzione al rilancio dell'area interessata, è tra le priorità del ministero dello Sviluppo economico", spiegano i sottosegretari Todde e Morani. "Inoltre, il Mise ha interagito con il ministero del Lavoro per le misure di proroga della Cassa integrazione a supporto dei lavoratori di Bekaert, così da consentire, insieme a tutti gli attori coinvolti, la gestione di questa vertenza nel migliore dei modi possibile". Il prossimo incontro di aggiornamento sullo stabilimento Bekaert sarà convocato per la seconda metà di giugno in modo da poter avere visibilità di tutti i piani industriali e delle diverse possibilità di soluzione. (Com)