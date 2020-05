Fase 2: Bonomi (Confindustria), bene intervento su grandi opere, applicare modello Genova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera, ha commentato le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul piano per far ripartire le grandi opere, ricordando che "avevamo richiesto da tempo questo intervento sulle infrastrutture" per sbloccare i cantieri "e speriamo che alle parole seguano i fatti". "Auspichiamo - ha aggiunto - che il modello Genova venga replicato, con la nomina di un commissario: se si può fare a Genova si può fare in tutta Italia". "Sappiamo che su questo c'è una discussione molto forte in corso" all'interno del governo e "noi aspettiamo e speriamo si vada nella direzione giusta". (Rin)