Decreto Imprese: Salvini, vittoria Lega, sì a Golden power anche per siderurgia e agroalimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario della Lega Matteo Salvini, in merito al via libera alla proposta di modifica presentata dal suo partito al decreto Imprese, afferma: "L’approvazione della Golden power per la siderurgia e l’agroalimentare è un segnale concreto per la difesa delle nostre imprese strategiche. Bene l’approvazione dell’emendamento Lega a prima firma Saltamartini. Una vittoria della Lega - rivendica in una nota - ma anche di tutta la nostra economia resa possibile anche per i voti di tutti i parlamentari che hanno appoggiato la nostra proposta". (Com)