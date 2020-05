Decreto Imprese: Rixi (Lega), Golden power per tutelare filiera acciaio, strategica per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e responsabile nazionale della Lega Edoardo Rixi, commentando in una nota l'approvazione, nelle commissioni congiunte Finanze e Attività produttive alla Camera della proposta della Lega, con prima firmataria la deputata sempre della Lega Barbara Saltamartini, evidenzia che "estendere la Golden power ai settori della siderurgia e dell'agroalimentare significa dare uno strumento concreto per tutelare due comparti strategici per l'economia del Paese. Stiamo assistendo in queste ore all'incertezza in cui si trovano gli stabilimenti ex Ilva oggi ArcelorMittal - continua in una nota - che rappresentano tasselli fondamentali per l'autonomia del nostro Paese nel fabbisogno di acciaio. Attraverso la Golden power, lo Stato potrebbe intervenire acquistando quote di capitale o partecipazioni azionarie e nel ruolo di partner sarebbe in grado di mantenere la competitività della filiera nel quadro internazionale, tutelare l'occupazione e il know-how di un patrimonio industriale del Paese". (Com)