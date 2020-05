Da Teheran a Bengasi passando per Damasco: perché un volo dall'Iran complica la crisi in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due voli della compagnia aerea privata siriana “Cham Wings” giunti lo scorso 20 maggio a Bengasi, di cui uno proveniente da Teheran e che ha fatto scalo a Damasco, complicano ulteriormente la trama della crisi in corso in Libia, coinvolgendo nel conflitto sempre più attori: dai mercenari africani, ai militari turchi, fino a consiglieri delle milizie sciite Hezbollah. In questi mesi l’Osservatorio siriano per i diritti umani ha segnalato continuamente i voli con a bordo mercenari siriani, utilizzati sia dal Governo di accordo nazionale (Gna) che dall’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). I voli dalla Siria alla Libia si inseriscono in un contesto di ripetuti rapporti sul trasferimento di miliziani siriani dalla Siria alla Libia orientale per ingrossare le fila dell'Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar. Tuttavia la novità registrata il 20 maggio è la partenza di uno dei due voli da Teheran, secondo il software di tracciamento voli “Flightradar 24”, con uno scalo a Damasco e destinazione Bengasi. L’Iran è avversario di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, i principali sponsor del generale Khalifa Haftar, comandante dell’Lna, per tanto non è chiaro il ruolo di Teheran nell’operazione.L’invio dei due voli è stato denunciato dal ministero dell’Interno libico del Gna, che in una dichiarazione ha sottolineato come “Cham Wings” abbia aperto un ufficio commerciale a Bengasi, svolgendo dubbie attività con l’Iran. Secondo il ministero dell’Interno, a bordo dei velivoli vi sarebbero combattenti ed esperti siriani con collegamenti con il gruppo russo Wagner, miliziani di Hezbollah e anche consiglieri dei Guardiani della rivoluzione iraniana. Il continuo afflusso di persone e consiglieri militari nella Libia orientale giunge dopo le pesanti sconfitte da parte delle forze di Haftar avvenute nei giorni scorsi culminate con il ritiro dalla strategica base aerea di al Watiya, dove le forze affiliate al Gna hanno distrutto diversi sistemi di difesa anti-aerea di fabbricazione russa Pantsir.Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, la sconfitta di Haftar avrebbe aumentato il reclutamento di miliziani siriani da parte della Russia nelle zone controllate dal governo di Damasco Secondo fonti dell’organizzazione non governativa, il numero di reclute ha raggiunto 215 persone provenienti da Al Raqqah, Homs, Latakia e Al Hasakah. Le reclute vengono portate nella base militare russa di Hmeimim, a Latakia, per poi essere trasferite in Libia. "Ogni recluta riceve uno stipendio mensile di 1.000 dollari per combattere dalla parte delle forze di Haftar contro il Governo di accordo nazionale sostenuto dalla Turchia, che anch’essa recluta mercenari in Siria”, spiegano le fonti del Sohr. L’Osservatorio ha lanciato un nuovo appello alla comunità internazionale per “fermare tali operazioni di reclutamento, condotte da società di sicurezza private russe o affiliate turche”. Azioni che secondo la Ong “trasformano i cittadini siriani in mercenari mandandoli a combattere in Libia e interferendo ulteriormente negli affari interni” di quel paese. (Res)