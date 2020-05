Egitto: coronavirus, governo approva disegno di legge per tagliare l'1 per cento degli stipendi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Egitto ha approvato oggi un disegno di legge per detrarre l'1 per cento degli stipendi dei dipendenti statali per far fronte alle conseguenze economiche della crisi del coronavirus. Lo ha annunciato il Consiglio dei ministri in un comunicato ufficiale. Il disegno di legge verrà trasmesso alla Camera dei rappresentanti per poi essere essere sottoposto alla ratifica del presidente Abdel Fatah al Sisi. Se il testo non verrà ratificato entro breve, entrerà in vigore il vigore dal primo luglio per un periodo di 12 mesi. Secondo il disegno di legge, allo stesso scopo verrà detratto lo 0,5 per cento delle pensioni. (Cae)