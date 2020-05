Fca: Bonomi (Confindustria), governo ponga condizione che prestito vada a filiera italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il finanziamento come quello richiesto da Fca "viene erogato alle imprese che hanno la sede legale in Italia. Quindi verrebbe erogato alla parte di società che ha stabile organizzazione in Italia". Lo ha affermato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera. "Per altro, essendo" questo prestito richiesto da Fca "superiore a 1,5 miliardi, la discrezionalità sulle condizioni a cui viene erogato sta alla parte politica: sta al governo - ha chiarito - decidere come erogare questo finanziamento. Il prestito viene erogato in funzione della filiera e mi aspetterei - ha concluso - che fra le condizioni che pone il governo ci sia un controllo molto serio perché questi soldi arrivino davvero alla filiera" in Italia. (Rin)