Fisco: Bonomi (Confindustria), lotta all'evasione ma non su soliti noti

- "Dobbiamo fare una lotta all'evasione che non vuol dire andare a recuperare imponibile sui soliti noti. Serve una battaglia sugli sconosciuti al fisco". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera. "La battaglia al caporalato è giusta ma - ha aggiunto - i proprietari di quei terreni sono sconosciuti? Non vedo questa voglia di andarli a prendere". (Rin)