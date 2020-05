© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Temo che" il governo "dovrà impegnare più risorse per la Cassa integrazione e deve semplificare la normativa. Non è pensabile si faccia domanda e che la Cassa integrazione arrivi dopo tre mesi. Per ora la hanno anticipata le tanto vituperate imprese". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera. (Rin)