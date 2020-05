Decreto Imprese: Lega, maggioranza litiga e governo tace, via da Commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capigruppo della Lega nelle commissioni Finanze e Attività produttive della Camera, Giulio Centemero e Giorgia Andreuzza, annunciano l'abbandono dei lavori della Commissione. "Maggioranza spaccata - affermano in una nota - litigi tra componenti dello stesso partito, governo assorto nel mutismo più assoluto e commissione continuamente sospesa. Risultato: decreto Liquidità alle imprese impantanato". Centemero e Andreuzza concludono: "L'Italia e le imprese attendono risposte concrete e tempestive: risorse subito per ripartire. Di questo passo, invece, non si va da nessuna parte".(Com)