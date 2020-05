Fase 2: Orlando (Pd), intervento Ricciardi di oggi a Camera un passo falso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario del Partito democratico Andrea Orlando, ospite questa sera a "Otto e mezzo" su La7, ha commentato quanto accaduto oggi nell'emiciclo di Montecitorio e ha osservato: "Penso che l'intervento di oggi di Ricciardi dei Cinque stelle alla Camera sia stato oggettivamente un passo falso perché - al netto dei limiti della risposta lombarda all'emergenza sanitaria - l'effetto è stato quello di rafforzare i falchi che vogliono buttarla in rissa e indebolire chi invece vuole dare una mano, in un momento in cui serve l'approvazione rapida in Parlamento delle misure per contrastare l'emergenza. E pure stimo Ricciardi - ha continuato - che di solito fa interventi intelligenti, in questo caso ha fatto un favore a chi voleva fare la vittima".(Rin)