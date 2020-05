Ue: Bonomi (Confindustria), fondi per sanità Mes debbono essere presi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che il fondo di 37 miliardi per la sanità" previsto dal Mes "debba essere preso. Non ci sono condizionalità, fatta salva quella di utilizzarlo per la ricopertura delle spese sanitarie". Lo ha affermato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera. "Ne abbiamo necessità: non gravano sul debito pubblico e fra l'altro sono erogati ad un tasso di interesse che solo con l'inflazione" dovremo restituire "in 10 anni restituisce meno di quello che abbiamo preso", ha aggiunto. (Rin)