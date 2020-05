© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento cinque stelle Vito Crimi, in una anticipazione dell'intervista che andrà in onda questa sera al Tg5, ha sottolineato che il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) "è inaccettabile per l’Italia perché è uno strumento con delle condizionalità, ed è inadeguato a questo tipo di emergenza".(Rin)