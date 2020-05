Venezuela-Iran: i traffici "carburante-oro", la mano della Cina e l'ira degli Usa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Caracas e Teheran hanno così rilanciato una storica collaborazione. I rapporti del Venezuela con l’Iran risalgono alla presidenza di Hugo Chavez. Fu proprio il leader bolivariano a stringere i primi importanti accordi di cooperazione in settori strategici come l’energia, l’agricoltura e la finanza con il presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad al potere fino al 2013. Oggi l'obiettivo è di consentire al paese caraibico di far fronte alla cronica mancanza di prodotti petroliferi e all’Iran di ottenere riserve auree per sostenere un’economia al collasso. Entrambi i paesi stanno infatti affrontando la più grave crisi economica della loro storia, con i prezzi del petrolio ai minimi, sanzioni economiche che hanno bloccato le principali fonti di reddito, il tutto nel pieno della pandemia di coronavirus che nel solo Iran ha provocato oltre 7 mila morti, tra cui diversi funzionari di alto rango. La spedizione di carburante è partita da Bandar Abbas in un momento in cui l’Iran sui trova di fronte ad un raro eccesso di offerta di prodotti raffinati per il crollo della domanda interna: il consumo di carburante è calato a 280 mila barili al giorno in aprile, rispetto ai 590 mila del terzo trimestre 2019. Dall'altra parte, con i prezzi del petrolio ai minimi storici, il Venezuela ha riscoperto nell'oro una fondamentale fonte di ricchezza. (Res)