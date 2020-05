Coronavirus: 53 nuovi casi, 208 guariti e 17 decessi in Emilia Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 27.417 casi di positività, 53 in più rispetto a ieri. I tamponi effettuati sono 4.555, per un totale di 278.917. Le nuove guarigioni sono 208 (18.466 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono scesi a 4.926 (-172)". Lo ha riferito nel consueto bollettino sull'emergenza la Regione: "Purtroppo, si registrano 17 nuovi decessi: 7 uomini e 10 donne". (Ren)