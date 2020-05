Alitalia: Divietri (Anpac) a "Nova", disegnare newco non presto ma bene con Lufthansa partner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le varie compagnie aeree, sia Alitalia sia le low cost, hanno iniziato a riprogrammare voli con partenza e destinazione Italia per l’estate. Alitalia riprenderà i voli passeggeri anche per New York dal 2 giugno. Ma Ryanair finora ha negato la possibilità di garantire il distanziamento fisico dei passeggeri così come prevede, unica in Europa, la legislazione italiana. "Soltanto Enac può decidere se è possibile atterrare e decollare in Italia senza il distanziamento previsto per legge", precisa però il presidente dell’Associazione nazionale professionale aviazione civile (Anpac), Antonio Divietri ad "Agenzia Nova". Riguardo la rinazionalizzazione della compagnia di bandiera, secondo il rappresentante dei piloti italiani, non c’è una reale fretta di arrivare a un piano industriale di rilancio. "Non è il momento di fare presto, è il momento di fare bene e il tempo c’è perché è irrealistico pensare che il mercato riparta prima del 2021 e probabilmente anche più avanti", sostiene Divietri. "Bisogna ridisegnare la flotta, il network e le alleanze e farlo in questo momento, nella sua tragicità, è favorevole per Alitalia, avendo il mercato subito un crollo generalizzato del 90 per cento, il che rende semplice fare operazioni altrimenti difficili da realizzare", argomenta. (segue) (Rin)