Alitalia: Divietri (Anpac) a "Nova", disegnare newco non presto ma bene con Lufthansa partner (2)

- E spiega poi che per Anpac la madre di tutte le operazioni di rilancio della compagnia di bandiera è il rinnovo della sua flotta. A questo proposito il suggerimento è netto: "Si deve avere una flotta con aerei di vari modelli ma di un unico marchio. Attualmente Alitalia vola con macchine di tre diversi marchi e questa sciocchezza impone duplicazioni di costi e perdita di tempo. Avere modelli di un unico marchio fa una differenza enorme e non solo in termini di potere contrattuale con il fabbricante, la casa produttrice, ma anche per evitare una moltiplicazione dei costi per pezzi di ricambio, tecnici manutentori specializzati sui vari turni di lavoro, costi di addestramento dei piloti". (segue) (Rin)