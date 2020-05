Alitalia: Divietri (Anpac) a "Nova", disegnare newco non presto ma bene con Lufthansa partner (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero degli aeromobili, attualmente circa 90, secondo le analisi dell’Anpac non dovrebbe cambiare molto. "Per risollevare Alitalia bisogna puntare sulle rotte più profittevoli - spiega Divietri - che sono quelle internazionali, e 90 macchine è il minimo sindacale per fare profitto. Per essere considerato un hub, un aeroporto deve ospitare almeno 25 aerei internazionali di lungo raggio e questo è il motivo per cui Malpensa non potrà mai ambire ad esserlo. Si deve ragionare su Fiumicino, dove possono dormire 25 aerei a lungo raggio, e altri quattro o cinque a Malpensa. Quindi pensiamo a una flotta di una trentina di Airbus che si intersechi con il traffico di una rete di 60 o 70 aerei di medio raggio, dismettendo i Boeing 777, e acquisendo modelli nuovi, molto più confortevoli per i passeggeri, che consumano meno carburante e sono di più agevole riparazione". (segue) (Rin)