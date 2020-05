Alitalia: Divietri (Anpac) a "Nova", disegnare newco non presto ma bene con Lufthansa partner (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lufthansa e l’investimento per centinaia di miliardi di euro messo in campo dal governo di Berlino, per Divietri, non può essere un modello per Alitalia "per il semplice fatto che è irraggiungibile ma anche perché il contesto è profondamente diverso, a cominciare dal regime normativo che c’è in Germania dove nel diritto fallimentare i creditori diventano automaticamente azionisti". Per le dimensioni di Alitalia il minimo sindacale di ricapitalizzazione per far partire una newco, nelle valutazioni di Anpac, sarebbe stato un miliardo e mezzo di euro, ragione per cui secondo Divietri "tre miliardi vanno benissimo, al netto delle esposizioni debitorie". Quanto a Lufthansa, secondo il leader dei piloti, potrebbe essere il partner migliore per la nuova Alitalia. "In Germania gli hub di Francoforte e Monaco sono saturi, non possono assorbire altro traffico ed è impensabile la costruzione di nuove piste, pertanto l’Italia potrebbe essere utilizzata come hub secondario e ciò alimenterebbe i nostri voli internazionali. Un po' l’opposto di ciò che avveniva con i passeggeri Alitalia dirottati su Parigi per favorire Air France. Tutto questo - conclude - è però da prendere in esame in funzione di una stagione post Covid-19 che deve ancora vedere la luce". (Rin)